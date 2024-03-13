Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар"

Любовные дела Дженнифер Лопес и Бена Аффлека всегда вызывали у общественности бурный интерес. Однако последние несколько лет за личной жизнью знаменитостей следят особенно активно. В 2021-м звезды воссоединились после многолетней разлуки, взбудоражив поклонников. А в следующем году в Лас-Вегасе состоялась долгожданная для многих свадьба.

На днях, в ночь с 10 на 11 марта, в Голливуде состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Не секрет, что Дженнифер Лопес является завсегдатаем светских мероприятий и красных дорожек. Поэтому фанаты с нетерпением ждали, что певица предстанет вместе с мужем на главном событии в мире кинематографа. Однако супруги вновь удивили публику своим отсутствием.

Для многих такое игнорирование самого важного вечера в Голливуде со стороны пары стало разочарованием. Ведь Лопес и Аффлек женаты уже два года, но до сих пор не появились на главной киноцеремонии в новом статусе. Как отмечает источник, в последний раз знаменитости посетили большое мероприятие в театре "Долби" в 2003 году, незадолго до их расставания. Поэтому поклонники не могут дождаться, когда звезды дебютируют на "Оскаре" в качестве супружеской пары.

Впрочем, как бы ни была огорчена публика, у отсутствия супругов на вручении премий есть причина. Источник пишет, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не были номинированы ни на одну награду, к тому же, не вошли в список ведущих и выступающих артистов. Поэтому остается только надеяться, что в следующем году певица и актер все же порадуют фанатов, фотографов и коллег своим присутствием на "Оскаре".

А ранее, как писали "Клео.ру", Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой.