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"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех

Экс-участница популярного телепроекта прервала связь с подписчиками на фоне возможного скандала.

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Черно покидала проект, имея за плечами огромный опыт поражений. Однако за долгое время пребывания на телевизионной "стройке" барышня успела обзавестись поклонниками из разных уголков мира, которые непрестанно следят за ее жизнью в соцсетях. 

Бывшая супруга Иосифа Оганесяна, кажется, ведет не слишком размеренную и спокойную жизнь, но наслаждается материнством. Последние публикации в Сети заставляют задуматься: все ли в порядке у молодой звезды шоу "Дом-2"?

Экс-участница шоу "Дом-2" Саша Черно опубликовала фото, где она в полумраке лежит облапанная неким мужчиной. Личность этого бородатого дружка установить сложно из-за нечеткого изображения.

Саша Черно с мужчиной. Фото: соцсетиВот только после этого снимка Александра оставила тревожное сообщение. Белым по черному прелестница предупредила всех: "Мой бывший муж пришел сюда специально, чтобы отравить мою жизнь". Намеченные дела и общение с аудиторией Саша Черно решила перенести на другое время.

Фото: соцсетиА что если экс-супруг знаменитости, которая построила любовь на шоу "Дом-2", стал свидетелем романтического свидания Саши Черно с новым избранником? Возможно, из-за этого и разгорелся конфликт, который так расстроил телезвезду. Поклонники обсуждают варианты развития событий. А ведь ранее сообщалось, что Иосиф Оганесян выражал радость за свою бывшую жену – мол, рад, что та нашла новую любовь.

Чем продиктована эта интрига, остается неизвестным. Возможно, вскоре поклонники экс-участницы шоу "Дом-2" узнают причину произошедшего. Ни минуты покоя!

По крайней мере, у девушки есть свои фанатки. Они настоятельно просят у Саши Черно советы по уходу и макияжу в виде методички. Однако прелестнице из шоу "Дом-2", очевидно, сейчас не до этого. 

12 марта 2024, 23:30
Александра Оганесян (Черно). Фото: Соцсети
Редакция «Клео»
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