Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой

В начале нулевых за развитием отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с любопытством наблюдали поклонники по всему миру. К счастью, у фанатов есть возможность любоваться это прекрасной парой и сегодня. Несколько лет назад влюбленные воссоединились спустя годы разлуки, чтобы наконец обрести долгожданное счастье рядом друг с другом.

На днях Дженнифер Лопес представила публике документальный фильм "Величайшая нерасказанная история любви". В своей работе певица обнародовала множество откровенных фактов об отношениях с мужем. Например, звезда раскрыла, что Бен Аффлек хранил их любовные письма на протяжении 20 лет после расставания.

Оказалось, актер не избавился от романтических посланий из прошлого даже в браке с экс-женой Дженнифер Гарнер. Узнав об этом, некоторые поклонники были вне себя от восторга и умиления. Но нашлись и те, кто раскритиковал Аффлека за этот поступок. По их мнению, артист повел себя недостойно по отношению к матери его троих детей.

Как бы там ни было, для Дженнифер Лопес такое решение возлюбленного стало большим сюрпризом. В своей картине исполнительница призналась, что Бен Аффлек собрал все сохраненные письма в книгу и преподнес ей в качестве подарка на первое совместное Рождество.

Однако сам актер не в восторге от того, что о его романтической натуре узнал весь мир. Как стало известно недавно, он был недоволен решением жены раскрыть столь личные подробности. А ранее "Клео.ру" писали, что папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога.