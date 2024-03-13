Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта

Испанский актер Альваро Морте знаком зрителям по ролям во многих нашумевших картинах. Наиболее широкую популярность звезде принесли съемки в сериале "Бумажный дом". После выхода проекта артист прославился не только на родине, но и в других странах. Однако на достигнутом он не останавливается.

Сейчас Морте продолжает активно строить карьеру и пробовать себя в разных образах. Через несколько дней, 20 марта, состоится премьера американского фильма ужасов "Омен. Непорочная", в котором актер сыграл одну из ключевых ролей. Для этого проекта он перевоплотился в священника загадочного монастыря.

В новом интервью артист подробнее рассказал о своем экранном герое – отце Тэдэски. Альваро Морте признался, что этот персонаж является не таким однозначным, каким кажется на первый взгляд, и проходит путь серьезных изменений на протяжении фильма. Поэтому, по словам актера, вживаться в образ такого многослойного героя ему было очень интересно.

"Если честно, его становление – это одна из основных причин, по которым я решил принять участие в проекте", – рассказал Морте.

Кроме того, актер пооткровенничал о совместной работе с актрисой Сидни Суини, которая стала его партнершей по фильму и сыграла главную женскую роль. Альваро Морте признался, что съемки с очаровательной коллегой принесли ему большое удовольствие. По признанию актера, они много смеялись и чувствовали себя комфортно на площадке.

"Она потрясающая. Сидни щедрый партнер по сцене и просто идеальная актриса", – высказался о коллеге артист.