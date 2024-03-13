Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша

Многочисленные поклонники восхищаются не только творчеством артистки, но и ее привлекательностью. Певица Нюша открыто рассказывает, что ей не всегда легко поддерживать себя в форме. Например, как признавалась звезда, она набрала много лишних килограммов после родов. Однако теперь знаменитость выглядит как никогда прекрасно.

Многие зрители помнят Нюшу юной девушкой с округлыми щечками и родинкой над верхней губой. Но за годы карьеры некоторые внешние особенности исполнительницу покинули. При этом домыслы о вмешательствах певица опровергала. Впрочем, по мнению хирурга Амины Газимагомедовой, в этом вопросе звезда не до конца честна с публикой.

В беседе с журналистами врач рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица. По мнению специалиста, дело не ограничилось только косметологическими процедурами. Эксперт считает, что артистка не только делает контурную пластику, но и не боится более серьезных вмешательств.

Например, как отмечает хирург, от своих знаменитых щечек Нюша могла избавиться с помощью операции по удалению комков Биша. Кроме того, по мнению специалиста, исполнительница могла подправить форму носа и губ, а также сделать лифтинг верхней трети лица. Также эксперт отметила, что у певицы изменился объем груди.

"Можно предложить, что звезда решилась на маммопластику. На свежих снимках видно, что грудь певицы стала более соблазнительной, появились объемы, которых не было в молодом возрасте", – заключила врач.

Впрочем, не исключено, что все вышеперечисленные изменения могли произойти с течением времени или в связи с беременностями. Как бы то ни было, в свои 33 года Нюша выглядит роскошно и хорошеет с каждым днем.