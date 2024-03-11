Ксения Собчак взяла интервью у баллотировавшейся в президенты Рады Русских

На фоне приближающихся выборов Ксения Собчак взяла интервью у несостоявшегося кандидата в президенты Рады Русских. Возможно, журналистка решила вспомнить свой опыт кандидатства и сравнить его с нынешней ситуацией.

В интервью Ксения спрашивала о мотивах Рады участвовать в политической гонке и о реакции ее подписчиков. Также Собчак узнала о планах Русских.

Блогер Рада Русских стала очень популярной после решения баллотироваться в президенты России. Она утверждает, что собрала более 300 тысяч подписей, но официально их количества не хватило для регистрации в кандидаты.





Ксения Собчак призналась, что ее опыт кандидатства был сложным, и она до сих пор жалеет о том, что не все задуманное смогла осуществить. Рада объяснила, почему она решила пойти в политику.

Она поняла, что у нее уже есть в жизни все. Блогер достигла тупика смыслов и стала меценатом, помогала общественным проектам и восстанавливала памятники.

В итоге блогер поняла, что ей не хватает веса в политике, чтобы справляться с важными проблемами и продвигать законопроекты. А пиар за счет политической кампании блогеру был не интересен.