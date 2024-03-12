Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром

А какой он по ту сторону рампы? Кем является для родных? Певец рассказал про это за кулисами концерта в "Крокусе" корреспонденту женского журнала "Клео.ру".

«Я для мои родных не артист SHAMAN, а просто Ярослав, – уверяет исполнитель. – К тому же в обычной жизни я одеваюсь и выгляжу очень неярко, скромно, не как звезда. Да и езжу порой на метро, если пробки в городе».

"При этом, признаюсь вам, с домашними мне из-за работы удается видеться редко – всего несколько дней в месяц, – продолжает исполнитель. – И то эти дни у меня связаны с отдыхом, с лежанием на кровати. Я похож в это время на малообщительного и замкнутого в себе человека. Говоря образно, я как разряженный аккумулятор, который подключили к розетке".





Сегодня идет масленичная неделя. Но может ли SHAMAN испечь блины например? "Вы меня поставили в тупик таким предложением, – рассмеялся артист в ответ на просьбу "Клео.ру" поделиться фирменным рецептом. – Хотя готовить я умею – могу и рыбу запечь, и курицу в духовке приготовить, и шашлык, и плов сделать. Единственное, что я никогда не готовил, это первые блюда – супы и борщи. Признаться, и времени нет на это сейчас".