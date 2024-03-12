Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии

Советский и российский актер театра и кино, сценарист и театральный режиссер Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения в сентябре 2020-го. Дело в том, что в начале лета того же года артист сбил человека. Пострадавший скончался, а звездный водитель оказался на скамье подсудимых. В крови актера тогда были обнаружены запрещенные вещества и алкоголь.

На сегодняшний день Михаил Ефремов, отсидевший уже половину срока, надеется на УДО. Ранее его заявление было отклонено, но актер надеется, что в этот раз суд может оказаться на его стороне. Неравнодушные к судьбе артиста теперь гадают, что будет с его психикой после возможного освобождения из мест заключения. Этим же вопросом задались и журналисты издания Страсти. В эксклюзивной беседе с психологом Инной Мирной представители прессы выяснили, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии.

По словам эксперта, Михаил Ефремов слишком долго употреблял алкоголь до того, как сесть в тюрьму. Известно, что он даже "зашивался", однако пить так и не перестал. В тюрьме лечением зависимостей не занимаются, поэтому если актер все-таки освободится и попадет в прежнее окружение, то велик риск его возвращения к пагубным привычкам.

Инна Мирная считает, что заслуженному артисту РФ будет непросто привыкнуть к новым реалиям. Психолог отмечает, что Михаил Ефремов после заключения, скорее всего, перестанет быть востребованным актером. Помимо этого, большая часть его коллег попросту откажется от совместного с ним сотрудничества. Однако эксперт пока не спешит утверждать это на сто процентов. Она отмечает, что поведение актера в тюрьме говорит о том, что он не закрылся в себе. Михаил Ефремов общается с сокамерниками и даже занимается творчеством. Поэтому после возможного освобождения все в полной мере будет зависеть именно от самого артиста.