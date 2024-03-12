На публичном мероприятии были замечены 43-летняя Ким Кардашьян и 31-летний звездный игрок американского футбола Оделл Бекхэм-младший. Ким и Оделл вместе отправились в Chateau Marmont на вечеринку Jay-Z и Бейонсе после вручения премии "Оскар".

Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с Оделлом Бекхэм-младшим. На запечатленных кадрах видно, как звездный "дуэт" общается в зоне, похожей на вестибюль. Ким болтала с Оделлом в довольно кокетливой манере – ходила с ним взад-вперед. В какой-то момент звезда реалити-шоу положила руки на Оделла, схватила его за лицо и, кажется, хотела поцеловать.

Поцелуя, разумеется, не последовало. Это общение и близость – максимум, который можно было наблюдать с тех пор, как появились слухи о возможном романе. А ведь прошло уже несколько месяцев.

Кажется, что Ким Кардашьян и Оделл Бекхэм-младший не знали, что их снимают, но на данный момент становится очевидно, что между ними что-то есть. Отметим, что "пара" появилась на всех "оскаровских" вечеринках: сначала на афтепати Vanity Fair, а позже на вечеринке Jay-Z и Бейонсе.

Напомним, что в последний раз мировых звезд видели вместе в Вегасе в прошлом месяце во время "Суперкубка". Там они, похоже, пытались залечь на дно и немного дистанцироваться.

Интерес к личной жизни знаменитостей обострился после того, как их заметили уходящими вместе с эксклюзивного "послеоскаровского" вечера. Кажется, что таким поведением Ким Кардашьян только подливает масло в огонь.