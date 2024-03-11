Киркоров спел новую самоироничную песню о своем участии на вечеринке Ивлеевой

Недавно российский певец Филипп Киркоров оказался в центре скандала из-за своего участия в вечеринке, организованной телеведущей Настей Ивлеевой. Событие вызвало широкий резонанс в обществе и стало предметом обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Из-за появления на мероприятии артист оказался в опале, его действия стали предметом критики и осуждения со стороны общественности. Некоторые выразили разочарование в певце и высказали недовольство его поведением, считая его участие в таком мероприятии неуместным для артиста его уровня.



После того, как накал страстей значительно снизился, Киркоров решил посмотреть на ситуация с долей самоиронии. Знаменитый певец исполнил на шоу "Звезды" новую песню, которая основана на скандальных событиях. "Пусть вошел я не в те двери моей творческой карьеры, но зашел туда всего на пять минут", – спел вокалист.