Лолита Милявская после отмены концертов начала петь в ресторане

После скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой Лолита Милявская лишилась всех своих концертов и телеэфиров. Она вместе с Филиппом Киркоровым стала нежелательной персоной на телевидении, а ее выступления массово отменялись. И если король поп-сцены заслужил прощение аудитории и вернулся на телешоу в новом сдержанном имидже, то Лолита, кажется, не сильно жалеет об участии в скандальной тусовке и наслаждается жизнью.

Недавно Лолита поехала в Болгарию, там у нее свой дом. Артистка отдохнула и вернулась в Москву полной энергии и сил. Милявская решила заняться заботой о себе, обновила стрижку и стала выглядеть более свежо и молодо.





Недавно певица отправилась на ужин в ресторан со своим приятелем Игорем Гуляевым. Она опубликовала видео, где в шутку призналась, что поет за еду.

"Теперь пою за еду…Решила попробовать – и прокатило", – подписала видео опальная артистка.

Официант, оказавшийся поклонником Лолиты, попросил ее спеть хит "Раневская". Певица не смогла отказать, правда, слова песни вспомнить сразу не получилось. Восхищенный поклонник помог артистке, и они вместе спели отрывок из песни.