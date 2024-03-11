Гецати из "Битвы экстрасенсов" будет искать любовь с помощью сердца в шоу на ТНТ

Константин Гецати покорил зрителей в 18-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Потомственный маг не только забрал главный приз мистического проекта, но и обзавелся огромным количеством воздыхательниц. Сегодня провидец носит звание завидного холостяка. Однако этот статус его не всегда радует.

Как стало известно, Гецати решительно настроен наладить личную жизнь и найти вторую половинку. Выяснилось, что 23 марта на ТНТ состоится премьера реалити-шоу "Невеста. Экстра любовь" с его участием. В рамках мистическо-романтического проекта маг будет выбирать спутницу из 26 претенденток и искать любовь с помощью сердца.

"Я выбираю сердцем, оно не обманет!" – объявил Константин Гецати в анонсе шоу.

Источник сообщает, что съемки шоу проходят в Марокко. Как уточняется, провидец отправился в жаркую страну с 16 девушками, которых отобрал лично после первой встречи со всеми претендентками на его сердце. Константин Гецати уверен, что будущая возлюбленная уже знает его, хотя он познакомиться с ней пока не успел.

Несмотря на то, что Константин Гецати известен благодаря своим экстрасенсорным способностям, он против, чтобы его отношения рассматривались через призму мистики. По словам потомственного мага, прежде всего он является обычным мужчиной. Поэтому его будущая спутница не должна обязательно обладать какими-то способностями.

"Самое главное – она должна быть любимой. Любить и быть любимой – все", – заявил победитель "Битвы экстрасенсов".

