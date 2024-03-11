Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за фотошоп на семейном снимке

Последние недели герцогиня Кембриджская является неиссякаемым источником новостей для мировых таблоидов. Длительное отсутствие, а после – внезапное появление в инфополе заставило говорить о личности супруги принца Уильяма с удвоенной силой.

Теперь Миддлтон угодила в новый скандал. Дело в том, что Кенсингтонский дворец опубликовал первое после операции фото жены наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон, но позже крупнейшим СМИ пришлось отозвать снимок. Светские обозреватели заподозрили, что снимок был подвергнут серьезной редактуре. Таким образом, его нельзя считать достоверным подтверждением хорошего самочувствия герцогини, сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон не стала игнорировать общественную реакцию и принесла извинения за семейную фотографию, на которой журналисты заметили ретушь. Она заявила, что, как и многие фотографы-любители, она время от времени якобы экспериментирует с изображением. "Я хотела бы принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие хорошо провели День матери", — цитируют Кейт пресса.