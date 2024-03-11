Брежнева рассказала о тяжелых жизненных ситуациях после развода с Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе много лет считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Но минувшей осенью поклонников звездной семьи настигло разочарование. Слухи о разводе супругов официально подтвердились.

В отличие от некоторых коллег, певица и продюсер расторгли брак без скандалов. Брежнева и Меладзе не стали выяснять отношения на публике и обнародовать причины развода. Впрочем, совсем избегать этой темы у бывших влюбленных получается не всегда.

Вскользь о проблемах в личной жизни артистка заговорила в недавнем интервью YouTube-каналу "Динара Сатжан". Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала о тяжелых жизненных ситуациях, с которыми ей не раз приходилось сталкиваться.

Звезда призналась, что старается не задерживаться в состоянии жертвы. Однако певица всегда дает себе время, чтобы пережить трудности и пойти дальше. Вера Брежнева не уточнила, входит ли недавний развод в их число, но дала понять, что речь идет и о любовных проблемах.

"Мужчины, которые себя определенным образом ведут. Я себя определенным образом веду, дети... И первое, что я себе в это время даю – это возможность погоревать", – поделилась исполнительница.

Бывшая супруга Константина Меладзе отметила, что в ее жизни были сложные периоды. Однако знаменитость предпочитает воспринимать их как ценный урок. Певица рассказала, что в любой непростой ситуации старается выбирать себя и отпускать прошлое.

"Я выбираю путь двигаться вперед", – заявила артистка.

А ранее "Клео.ру" писали, что Вера Брежнева честно рассказала о жизни на фоне скандала с интимным заработком.