Появившаяся в инвалидном кресле на шоу Тарасова заявила о разногласиях с Жулиным

В начале 2022 года в мире фигурного катания разгорелся крупный скандал. Допинг-проба одной из российских спортсменок, 15-летней Камилы Валиевой, оказалась положительной. В тот непростой момент своей карьеры фигуристка нашла поддержку в лице соотечественников и добилась разрешения продолжить участие в Олимпиаде. Однако эта громкая история завершилась для девушки не лучшим образом.

Несмотря на то, что многие поклонники и коллеги пророчили Валиевой победу, заветную медаль она так и не получила. Спортсменка заняла 4 место и вернулась домой в расстроенных чувствах. К тому же, допинг-скандал на этом не подошел к концу. Недавно стало известно, что фигуристку дисквалифицировали на четыре года с момента обнаружения допинга.

Большая часть срока дисквалификации уже прошла, поэтому многих волнует вопрос, возобновит ли Камила карьеру по его истечении. В новом выпуске программы "Жизнь и судьба" им задался и Борис Корчевников.

Гостьей популярного шоу стала знаменитая тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Мастер спорта СССР появилась в студии шоу в инвалидном кресле и выразила свое мнение о дальнейшей судьбе юной фигуристки. Тарасова заявила, что обязательно возобновила бы карьеру, будь она на месте Валиевой. Однако тренер не знает, какое решение примет спортсменка.

"Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала, не достала, никто ей это не подсунул", – заявила Татьяна Тарасова.

Однако с мнением гостьи согласны не все. Например, по словам Бориса Корчевникова, противоположную позицию в его студии высказал известный тренер Александр Жулин. Как отметил ведущий, спортсмен заявил, что найденное вещество могло быть подсыпано намеренно. Тогда Татьяна Тарасова заявила о разногласиях с коллегой на этот счет.

"Ну он так считает, у нас разные мнения с ним", – объяснила тренер.