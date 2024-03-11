Агутин рассказал о своем отношении к творчеству 25-летней дочери

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже больше 25 лет. В этом творческом союзе родилась дочь Елизавета, которая сейчас живет в США. О ней известно не очень много, ведь знаменитый отец нечасто рассказывает о ней.

У 25-летней Елизаветы есть своя рок-группа. Она сама пишет музыку и поет свои песни на английском языке. Недавно талантливая наследница звездных родителей даже выступала на разогреве у группу Bon Jovi.





Агутин с теплом отзывается о творческом пути дочери и хвалит ее музыку. Но его расстраивает одна вещь – артист сожалеет, что Елизавета не очень хорошо разбирается в российской культуре.



"Мне вообще обидно, что она не так хорошо знакома с русской культурой, как бы я этого хотел. Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу", – поделился исполнитель хита "На сиреневой луне".

Леонид Агутин искренне восхищается своей наследницей. Он признался, что не умеет создавать музыку так, как его дочь, и считает ее очень талантливой. По его мнению, в российском шоу-бизнесе Елизавета не смогла бы быть популярной с таким творчеством, а в Америке у нее большие перспективы.