На днях в США прошло долгожданное мероприятие. Стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина 2024".

Минувшей ночью прошел долгожданный "Оскар". По традиции за день до знаменитого мероприятия в США проходит еще одна премия. Правда, в отличие от "Оскара" у нее более негативный посыл. На ней ежегодно вручают призы за самые неудачные достижения в киноиндустрии. Так, обнародованы победители антинаграды "Золотая малина".









"Золотая малина" вручается в таких категориях, как "Худший фильм", "Худший актер", "Худшая экранная пара", "Худшая пародия", "Худший режиссер", "Худший сценарий". Она была учреждена в 1981 году и с тех пор стала традиционным событием в киноиндустрии. В 2024 году данную награду получил фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед". Данная картина собрала сразу пять антиноминаций, которые мы перечислили выше. В 2024 году данную награду получил фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед". Данная картина собрала сразу пять антиноминаций, которые мы перечислили выше.





В прошлом году на экраны вышел фильм "Неудержимые 4", который ждали многие поклонники. Однако любимый многими боевик получил две антипремии "Золотая малина". Так, в нем Меган Фокс сыграла роль Джины, а Сильвестр Сталлоне сыграл роль Крисмаса. За свою игру артисты получили награды "худших актеров второго плана".





Стоит отметить, что Меган Фокс ушла сразу с несколькими наградами. Также актриса получила антипремию "Золотая малина" в категории "Худшая актриса" за фильм "Джонни и Клайд".