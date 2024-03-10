Звезды Голливуда готовятся к премии "Оскар-2024"

"Оскар" – одна из самых престижных мировых кинопремий. Многие актеры, режиссеры и сценаристы мечтают получить заветную статуэтку. Она является знаком признания работы во всем мире.

В ночь с 10 на 11 марта 2024 года пройдет 96-я церемония вручения "Оскара". Звезды начали подготовку к этому событию заранее. Они занялись спортом, сели на диеты и тщательно продумали образы для красной ковровой дорожки и сцены. Так, Эмма Стоун занялась своим здоровьем и питанием, а Эмили Блант прошла курс массажа.

Ведущим церемонии станет комик Джимми Киммел. Сейчас проходят репетиции премии, ведь шоу обещает быть фееричным. Так, например, Райан Гослинг должен исполнить песню из нашумевшей картины "Барби" – I'm Just Ken.





В номинации "Лучший фильм" в этот раз заявлено 10 кинокартин, среди которых "Убийцы цветочной луны", "Оппенгеймер" и "Барби".

В шорт-лист номинации "Лучший режиссер" попали: Грета Гервиг, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе и Брэдли Купер.

В номинации "Лучший актер" представлены: Брэдли Купер, Леонардо ДиКаприо, Киллиан Мерфи, Джеффри Райт и Колман Доминго. Получить статуэтку в номинации “Лучшая актриса” в этом году может Эмма Стоун, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган, Марго Робби и Натали Портман.

Известно, что премия в этот раз стоит 56,9 миллионов долларов. Ожидается, что "Оскар" в этом году будет по-настоящему зрелищным и фееричным.