Стриптизерша Райхерт заявила о желании продать откровенные фото принца Гарри

Молодость принца Гарри прошла очень бурно. Кадры с вечеринок и тусовок, на которых отдыхал сын принцессы Дианы, облетали весь мир. Вся королевская семья вынуждена была краснеть за наследника.

Но все изменилось, как только Гарри встретил Меган Маркл. После женитьбы он стал примерным семьянином и не вспоминает о тусовках. Но бурное прошлое не отпускает герцога до сих пор.

Так, в 2022 году Керри Райхерт, стриптизерша из клуба, в котором много лет назад отдыхал Гарри, выставила на аукцион его нижнее белье. Тогда его стоимость доходила до миллиона долларов.





Недавно Керри снова решила разбогатеть за счет принца и заявила, что опубликует его откровенные фото на специализированном сайте для взрослых. Она утверждает, что такие фотографии внука Елизаветы II никто еще не видел.

"Тогда Гарри был диким и спонтанным, теперь он показывает противоположную сторону своего "я", – призналась Керри Райхерт.

Также она прокомментировала автобиографическую книгу Гарри. По мнению стриптизерши, принц упустил много важных деталей из своего прошлого. Она вспоминает страсть, которая вспыхнула в отношениях с Гарри, и расстроена, что сейчас герцог стал совсем другим.



