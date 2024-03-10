Критик Бабичев объяснил, почему российские артисты поют под фонограмму

Практически все звезды российского шоу-бизнеса иногда поют под фонограмму. Поклонники критикуют их за это и считают, что это признак того, что человек не умеет петь вживую. Ведь это несложно – просто открывать рот под музыку. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему многие звезды отечественного шоу-бизнеса исполняют свои песни под фонограмму.





По мнению критика, так певцы могут сберечь свой голос от перегрузок. Он также отметил, что фонограммой иногда пользуются и исполнители, обладающие невероятно сильным и красивым голосом.

"Когда ты даешь сольники каждый день на гастролях – ни один организм не выдержит. Поэтому есть уловки – [например,] полная фонограмма каждую пятую песню примерно, чтобы восстановиться перед следующими номерами", – пояснил Бабичев.

Критик также рассказал, что есть и другой вариант фонограммы – когда бэк-вокал и музыка записываются заранее. Так артист может петь живьем, но с поддержкой уже имеющегося вокала в фонограмме. Это помогает меньше напрягать голосовые связки и отдохнуть во время больших концертов. Такая фонограмма помогает артисту отработать все выступления качественно и с полной отдачей зрителю.