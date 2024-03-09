В Кремле отменили выступление Орбакайте после заявления Пугачевой

В честь Международного женского дня в Кремле прошел сборный концерт российских звезд. Кристина Орбакайте тоже была в числе приглашенных артистов. По заранее согласованной программе она должна была исполнить песню "Просто любить тебя" вместе с Алексеем Воробьевым.

Но в последний момент выступление артистки отменилось. Организаторы приняли решение отказаться от участия дочери Аллы Пугачевой в кремлевском концерте.







Многие уверены, что Орбакайте не дали выйти на сцену из-за матери. В течение всей предыдущей недели Пугачева показывала, как весело проводит время, и делала публичные заявления – например, говорила о том, что в Россию "нормальные люди" не возвращаются. Вопрос о том, ударило ли это по карьере Кристины, остается пока неизвестным. Ведь у организаторов могли быть и другие причины исключения артистки из концертной программы.

Кристину Орбакайте и Алексея Воробьева заменили другим дуэтом – Таисии Повалий и Дениса Майданова. А Филипп Киркоров должен был спеть песню с Люсей Чеботиной, но загруженный график не позволил артисту участвовать в концерте. Он записал дуэт с исполнительницей хита "Солнце Монако" заранее, поэтому в телеверсии зрители смогут увидеть этот номер.