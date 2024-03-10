Журналистка Пугачева обвинила Собчак в вымогательстве

Ксения Собчак постоянно попадает в различные скандалы и становится объектом для бурных обсуждений. Только недавно затихло негодование по поводу ее участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. После нее Собчак лишилась нескольких проектов и своих гонораров. Теперь телеведущая попала в скандал, который может обернуться серьезными последствиями для нее. На этот раз ее обвиняют в вымогательстве. Журналистка Юния Пугачева сообщила, что будет подавать заявление на Ксению с обвинением в вымогательстве.

Как утверждает Юния, телеведущая угрожала ей через коллег и выдвигала различные требования. Собчак не хотела, чтобы журналистка освещала тему ареста ее сотрудников, а также вопрос участия Ксении в деле "Ростеха".





По словам Пугачевой, Собчак угрожала ей выпуском материала с компроматом на ее супруга. Юния не согласилась на условия телезвезды и теперь собирается решать конфликт на судебном уровне.

Журналистка Пугачева призналась, что хочет сделать все, чтобы привлечь Ксению Собчак к уголовной ответственности. Она готова обращаться в суды стран, где у Собчак есть гражданство, чтобы добиться справедливости.