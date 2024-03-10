Кейт Миддлтон опубликовала фото в День матери на фоне слухов о болезни

42-летняя Кейт Миддлтон в начале года перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В течение двух месяцев ее не видели на публике, и многие стали переживать о состоянии супруги принца Уильяма. Ожидалось, что принцесса Уэльская сможет снова приступить к своим обязанностям только к Пасхе. Появились слухи о том, что герцогиня впала в кому, и восстановление после оперативного вмешательства проходит тяжело.

10 марта в Великобритании отмечают День матери. В честь этого праздника Кейт поделилась новой фотографией в соцсетях. На ней принцесса рядом со своими детьми: 10-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи. Этот кадр сделан в саду их дома в Виндзоре. На фото герцогиня и дети с улыбками на лице и действительно выглядят очень счастливыми.

Кейт обратилась к аудитории и поблагодарила всех за поддержку и добрые слова за весь период ее восстановления. Она также поздравила всех с прекрасным праздником.



Поклонники были счастливы увидеть Кейт Миддлтон в хорошем состоянии. Фото вызвало множество добрых и теплых комментариев. Вероятнее всего, теперь все догадки о плохом самочувствии герцогини прекратятся.