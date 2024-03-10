Дочь Юлии Началовой рассказала, сколько денег тратит в течение месяца

Несколько лет назад не стало певицы Юлии Началовой. Причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность и заражение крови. У певицы осталась единственная дочь Вера, которой сейчас 17 лет.

Голос Веры Алдониной поразительно похож на мамин. Это впечатляет многих поклонников певицы. Она мечтает связать свою жизнь с музыкой и собирается получить образование в этой сфере.

Дочь Началовой еще учится в 11 классе, но уже начала зарабатывать первые деньги с помощью своего таланта. Вера иногда выступает на разных торжествах и частных концертах. Но начинающая певица признается, что доход от этого небольшой, сейчас она на полном обеспечении бабушки и дедушки. Дочь Началовой рассказала, сколько денег она тратит в месяц.

Она поделилась, что периодически тратит деньги на укладку, маникюр, одежду и такси. На все это уходит не более 20 тысяч рублей в месяц.

При этом она добавила, что старается не тратить деньги без нужды. Дочь Юлии Началовой часто ездит на метро и общественном транспорте. А после окончания школы хочет переехать от дедушки и бабушки в отдельную квартиру, чтобы стать более самостоятельной.



