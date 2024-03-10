Российский лейбл подал в суд на шоу Малахова из-за песни группы "Комбинация"

Песни 90-х в последнее время обретают новую популярность. Многие связывают это с ностальгией по молодости и беззаботному детству. Так, композиции группы "Мираж" бьют рекорды по прослушиваниям благодаря сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", где они звучали. А один из хитов из лихих 90-х стал причиной скандала и судебного иска.

В одном из недавних выпусков программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" гости исполнили композицию группы "Комбинация". Под хит "Два кусочека колбаски" участники вместе с ведущим весело и зажигательно танцевали в эфире шоу.





Представители российского музыкального лейбла "Джем" увидели запись программы и были возмущены. Песня группы “Комбинация” принадлежит компании уже около 20 лет, и создатели программы не предупреждали их об использовании композиции в шоу Малахова. Лейбл сразу же начал подготовку иска против шоу о защите своего авторского права, сообщает Mash.

Стоит отметить, что у музыкального лейбла "Джем" есть контракты со Славой КПСС, Instasamka, группой "Руки вверх", Линдой, Ладой Дэнс, Дмитрием Маликовым и другими. Компания существует с 1994 года и работает с представителями разных музыкальных направлений.