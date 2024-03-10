Гинеколог Поликарпова назвала идеальный возраст для родов

В современном мире наблюдается тенденция к тому, чтобы заводить семью и детей в более позднем возрасте. Многие люди не торопятся становиться родителями и сосредотачиваются на своей карьере, заработке и личных интересах. Женщины часто решаются на первого ребенка только ближе к 30 годам, и многие врачи считают это серьезной проблемой.

Акушер-гинеколог Ольга Поликарпова назвала идеальный возраст для родов. По ее мнению, женщина должна стать матерью в 23 года. В этом возрасте она может легко забеременеть и комфортно выносить здорового ребенка. Более поздние роды могут привести к осложнениям.





"Поздняя беременность – это проблема для женского здоровья. Женщина должна понимать, что к 25 годам ухудшается и качество яйцеклеток, и возможность зачать ребёнка начинает снижаться", – объяснила Ольга Поликарпова.

Гинеколог уверена, что чем старше женщина, тем сложнее ей родить ребенка. Организм стареет, и появляется угроза для здоровья и мамы, и малыша. Многие женщины, решившиеся на материнство после 25, сталкиваются с проблемами патологии плода. Именно поэтому Ольга Поликарпова рекомендует женщинам не терять времени и рожать детей своевременно.