Тело мечты и харизма чертовки: как Заворотнюк поддерживает фигуру

Яблоко от яблони недалеко падает. В 28 лет модель Анна Заворотнюк выглядит как с обложки глянца. Несмотря на семейные обстоятельства, которые связаны со здоровьем звезды сериала "Моя прекрасная няня", взрослая наследница Анастасии Заворотнюк вызывает восхищение своей внешностью и харизмой чертовки.

Старшая дочь артистки сейчас живет на две страны, а причиной этого служит работа ее возлюбленного – бизнесмена. Мужчина, имя которого Анна держит в секрете, получил работу в Дубае два года назад. Однако наследница Анастасии Заворотнюк все равно часто бывает в Москве. На днях Анна Заворотнюк посетила кабинет косметолога, а после опубликовала снимки ужина в одном из ресторанов города.

Помимо прекрасной и нежной Анны Заворотнюк в кадр попали блюда, которые она заказала себе. По всей видимости, тело мечты у девушки появилось из-за правильных пищевых привычек. Дочь актрисы Заворотнюк выбирает маленькие порции. При этом она заказывает вкусную еду в ресторанах, не имея соблазнов перекусить по время приготовления ужина. А ведь лишние перекусы на кухне – частая проблема женщин, которые долго стоят у плиты, чтобы накормить семью.

"Красиво и аппетитно. Отличные кадры", – написала под публикацией одна из подписчиц Анны Заворотнюк.

Стоит отметить, что в декабре девушка сообщила о состоянии матери. По ее словам, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжает лечение и появились положительные сдвиги. Врачам удалось добиться ремиссии.

Ранее "Клео.ру" писали, что 28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что сделала подтяжку лица.