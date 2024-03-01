Костюшкин рекомендует: как быстро увеличить размеры парня

Широкая известность пришла к российскому певцу после выпуска песни "Женщина, я не танцую". Однако артист славится не только своим творчеством, но и шикарным внешним видом. В свои 52 Стас Костюшкин является обладателем идеальной фигуры.

На днях в своем микроблоге исполнитель хита "Женщина, я не танцую" дал рекомендацию для сильной половины человечества, но и девушкам информация тоже пригодится. Стас Костюшкин узнал у специалиста, как быстро увеличить размеры парня в области плеч и других мышечных зон, если тот решил подкачаться к лету.

Артист заявил, что за ним следят многие мужчины, которые хотят заниматься спортом, но они не знают тонкостей. Их интересует, что следует принимать для того, что максимально прокачать мышцы тела. Более того, артист отметил, что он часто получает вопросы по этому поводу.

Тем парням, которые хотят похвастаться мускулами летом, нужно задуматься о приеме протеина. По словам эксперта, следует каждый день считать, сколько белка вы съедаете в течение дня. И, вероятнее всего, вы обнаружите нехватку его в организме. Тогда на помощь приходит протеин. Кроме того, следует дополнить свой рацион витаминами, креатином и аминокислотами – Костюшкин рекомендует.

Стоит отметить, что Стас Костюшкин следит за своим телом и постоянно тренируется. Более того, он уделяет особое внимание питанию. В его рационе нет сладкого. Также артист питается 5-6 раз в день маленькими порциями.

Ранее "Клео.ру" писали, что врач раскрыл секрет красоты и молодости Стаса Костюшкина.