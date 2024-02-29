28-летняя дочь Заворотнюк призналась, что сделала подтяжку лица

Вот уже пять лет звезда "Моей прекрасной няни" борется со страшной болезнью. В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, и с тех пор семья держит в строжайшем секрете все подробности ее состояния. К счастью, на связь с публикой часто выходит ее старшая дочь Анна.

В своем блоге девушка практически никогда не поднимает тяжелую для нее тему и не рассказывает о здоровье мамы. Зато модель часто откровенничает с аудиторией о собственной жизни. На странице Анны можно найти не только красивые снимки, но и подробности ее ухода за собой.

Накануне наследница Анастасии Заворотнюк сообщила, что собирается посетить косметолога ради процедуры, которую долгое время хотела попробовать. А сегодня девушка вышла на связь с подписчиками уже из кабинета специалиста. 28-летняя Анна призналась, что сделала подтяжку лица.

К счастью, ради преображения модели не пришлось ложиться под нож хирурга. Процедура, которую она протестировала на себе, проводится без операции. По словам брюнетки, после smas-лифтинга кожа омолаживается, а лицо становится более подтянутым и худым.

"Скажу честно, долго решалась на эту процедуру и искала компетентного доктора", – поделилась своими переживаниями Анна Заворотнюк.

А ранее, как писали "Клео.ру", дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что не планирует скрывать своего ребенка.