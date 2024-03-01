В новой песне "Монолог" Алла Пугачева обратилась к многочисленной публике

Вот уже два года Алла Пугачева живет за границей вместе с семьей. После отъезда из России весной 2022-го звезда столкнулась с волной осуждения. Многие принялись ругать певицу за то, что она сбежала из страны, а не поддержала ее в непростое время. Но, судя по всему, жирное пятно на репутации стало для артистки толчком к новым свершениям.

Покинув родину, исполнительница хита "Миллион алых роз" не только лишилась поддержки соотечественников, но и потеряла статус Примадонны российской эстрады. Некоторые считают, что певица уже никогда не займет былое место на сцене. Ведь артистка давно не выступает, да и с момента выхода ее последнего альбома прошло уже 16 лет...

Но, как оказалось, в душе Аллы Пугачевой еще теплятся творческие амбиции. Более того, она предпринимает решительные попытки их реализовать. Ранее "Клео.ру" писали, что знаменитость запланировала выпустить альбом с песнями из ее прощального концерта. А сегодня, 1 марта, на просторах Интернета состоялся его релиз.

Альбом, получивший название "P.S", включает в себя 20 композиций. Алла Пугачева собрала в сет-лист как знакомые широкой публике хиты, так и менее известные музыкальные произведения. В одном из них артистка даже обратилась к многочисленной публике.

Первой композицией в новой пластинке стала песня "Монолог". В записи Алла Пугачева от первого лица исполнила душераздирающие строки. Поэтому складывается впечатление, будто звезда лично общается с поклонниками и рассказывает им о наболевшем.

"Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама добровольно распахнутой настежь стою", – обращается в своей песне к людям артистка.