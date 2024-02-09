Одной из самых обсуждаемых новинок минувшего года стал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Криминальная драма Жоры Крыжановского собрала многочисленные восторженные отзывы зрителей и критиков. Актеры популярной картины теперь находятся в центре внимания и общественности и часто становятся гостями различных мероприятий. На днях Анна Пересильд исполнила песню Юрия Шатунова "Седая ночь" на сцене.

Известная платформа Wink недавно отпраздновал старт нового сезона. Праздник посетили многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них появилась и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", которая пришла в сопровождении родителей Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Мероприятие началось с выступления Анны Пересильд. Актриса вышла на сцену в объемной рубашке белого цвета и короткой юбке, чтобы исполнить песню "Седая ночь". Звезде удалось продемонстрировать прекрасные вокальные данные.

На светском мероприятии онлайн-кинотеатра Wink присутствовал и коллега по цеху Анны Пересильд, в которого по сериалу она влюбляется. Рузиль Минекаев посетил праздник вместе со своей супругой. Влюбленные охотно позировали на камеру, общались с журналистами и целовались.

Ранее "Клео.ру" писали, что актриса Анна Пересильд призналась в страхе звездной болезни.