Тому Хиддлстону — 43: пять лучших драм с обаятельной звездой Marvel

В 2024 году Тому Хиддлстону исполнилось 43 года. Самой громкой ролью знаменитого британского актера стал бог коварства Локи из Кинематографической Вселенной Marvel. Но день рождения телезвезды, 9 февраля, редакция "Клео.ру" решила вспомнить другие работы Тома и выбрала пять лучших драм с его участием.

АРХИПЕЛАГ (2010)

В центре киноленты – персонаж Эдвард, член клана Лейтонов, воплощенный Томом Хиддлстоном. Он, его мать Патрисия и сестра Синтия решают провести две недели отпуска на острове Треско. На фоне перемен в личной жизни Эдвард решается на крутой поворот – он покинул свою работу и теперь хочет заняться волонтерской деятельностью в Африке, где его занятия будут сосредоточены на образовательной кампании, направленной на борьбу со СПИДом. Однако вместо ожидаемого покоя на острове, Эдвард сталкивается с глубокими семейными конфликтами.





ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ (2011)

В киноленте, созданной Вуди Алленом, мы видим, как главный герой каждый день в полночь возвращается в 1920-е годы и встречается с иконами той эпохи. Несмотря на то, что Том Хиддлстон не является центральным персонажем в этой истории, его роль оставляет незабываемое впечатление. Своим участием Том снова подтверждает отличительную гибкость в актерском мастерстве, демонстрируя, что его талант выходит за рамки создания образов мрачных злодеев.





ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ (2011)

Том Хиддлстон воплощает образ Фредди Пейджа, мужчины, охваченного сильными чувствами к Хестер Коллайер. Фредди напоминает Ромео, одаренного как страстной любовью, так и гневом. Взаимодействие между персонажами вызывает одновременно восхищение и сожаление.





ВЫСОТКА (2015)

Экранизация фантастического романа представляет зрителям альтернативный мир, где от социального статуса человека зависит, на каком этаже высокого здания он живет. В этом фильме затрагиваются темы зависимости от технологий, одиночества и социального разделения. Протагонист, сыгранный Томом Хиддлстоном, в то же время балансирует на грани морали и разврата.





Я ВИДЕЛ СВЕТ (2015)

В 2015 году актер Том Хиддлстон воплотил образ Хэнка Уильямса, культовой фигуры американской кантри и блюз музыки. Характер Уильямса, его борьба с болезнями, нестабильные отношения, любовные связи и пристрастие к алкоголю становятся основой сюжета. В отличие от хитроумного Локи, которого Хиддлстон оживил на экране, в этой роли он раскрывает глубокие человеческие стороны персонажа, демонстрируя его уязвимость и эмоциональную открытость.



