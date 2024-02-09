Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян почти 10 лет находилась в официальном браке с рэпером, музыкальным продюсером и автором песен Канье Уэстом. В союзе с музыкантом актриса родила четверых детей. В феврале 2021 года светская львица подала на развод, который, к слову, состоялся не сразу. Бывшие возлюбленные долго выясняли отношения в суде и официально расторгли брак лишь в марте 2022-го.

Рэпер Канье Уэст почти сразу закрутил роман с дизайнером Бьянкой Цензори и повел ее к алтарю. Ким Кардашьян тоже времени зря не теряла и за этот период пережила несколько непродолжительных интрижек.

Светская львица успела повстречаться с американским комиком Питом Дэвидсоном и бывшим мужем супермодели Жизель Бюндхен Томом Брэди. Последний, кстати, по слухам, сейчас в отношениях с Ириной Шейк.





Эти романы, по информации в прессе, не были для многодетной матери серьезными, чего не скажешь о ее текущем избраннике. Накануне журналисты издания Us Weekly со ссылкой на анонимный источник сообщили, что 43-летняя Ким Кардашьян втайне встречается с бывшим парнем своей младшей сестры Хлои. Избранником звезды реалити стал 31-летний футболист Оделл Бэкхам младший.

По информации в прессе, американский спортсмен является человеком сдержанным и не очень хочет афишировать свою личную жизнь, поэтому бизнесвумен приходится с этим мириться. Анонимный источник сообщил представителям издания, что роман знаменитостей процветает уже около года. С младшей сестрой Ким Кардашьян Хлои футболист встречался в 2016 году.