Принц Уильям выступил с речью о перенесшей операцию Кейт Миддлтон и больном Карле III

Последний месяц был для королевской семьи не самым простым. В начале января в Кенсингтонском дворце сообщили о проблемах со здоровьем у Карла III. Правящий король Великобритании проходил ежегодное обследование из-за увеличившийся простаты, в ходе которого была обнаружена опухоль. Состояние Кейт Миддлтон также оставляло желать лучшего. Принцесса Уэльская временно отстранилась от выполнения своих королевских обязанностей из-за последствий операции на брюшной полости. Супруге принца Уильяма требуется длительная реабилитация.

Старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены – Дианы все это крайне неспокойное время находился со своими детьми: 10-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи. Наследник британского престола взял на себя все обязанности по их воспитанию. Его супруга, 42-летняя принцесса Уэльская, уже вернулась домой, поэтому принц Уильям, вероятно, дал себе возможность немного отвлечься.

Вчера Уильям Артур Филипп Луис (полное имя принца) посетил гала-ужин благотворительной организации London's Air Ambulance Charity. Наследник британского престола рассказал публике о перенесшей операцию Кейт Миддлтон и больном Карле III. Свою речь принц Уильям начал с сердечной благодарности всем тем, кто переживал за членов его семьи. Старший сын правящего монарха Карла III признался, что поддержка общественности была крайне важна для всех.

Несмотря на все трудности, во время своей речи наследник британского престола держался уверенно и даже шутил. Находясь на сцене, супруг Кейт Миддлтон и сын Карла III в шутливой форме сообщил, что последние несколько недель были скорее "медицинскими". Поэтому, чтобы отвлечься, он и решил посетить лондонский благотворительный вечер. Кстати, принц Уильям даже сделал несколько совместных фото с Томом Крузом, который также находился на мероприятии.