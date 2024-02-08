В конце минувшего года на экраны вышел сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который собрал невероятное количество восторженных отзывов. В сериале приняли участие как уже именитые актеры, так и те, кто только начинает свой творческий путь. Например, для наследницы Юлии Пересильд данная картина стала четвертой в ее карьере. На днях актриса Анна Пересильд призналась в страхе звездной болезни.

После участия в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" на начинающую актрису обрушилась бешеная популярность. Она становится участницей различных интервью, ее приглашают на светские мероприятия и различные телевизионные передачи. Как оказалось, звезда часто задумывается о том, что ей может овладеть звездная болезнь. По ее мнению, человек, который страдает от данного недуга, становятся черствыми и неблагодарным.

"У тебя есть полное ощущение, что все тебе должны", – считает Анна Пересильд.

Пока что начинающая актриса справляется с обрушившей на нее популярность. Более того, рядом с ней находятся звездные родители, которые смогли не погрязнуть в данной болезни. По словам Анны Пересильд, родственники всегда поддерживают ее. Она всегда может обратиться к ним за советом. Знаменитость заявила, что при разборе сцен перед съемочными днями, они общаются с ней не как с дочерью, а как с коллегой по цеху.

"Интересно за ними наблюдать", – призналась Анна Пересильд.

Ранее "Клео.ру" писали, что Анна Пересильд сделала признание о своем первом поцелуе в сериале "Слово пацана".