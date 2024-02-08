Звезда шоу "Дом-2" Африкантова переделала себя донельзя

Широкую известность знаменитости принесло участие в реалити-шоу "Дом-2". Любимица многих строила личную жизнь на проекте более пяти лет. Однако в 2020 году артистка приняла решение покинуть телестройку и теперь активно развивает свой микроблог. На днях звезда шоу "Дом-2" Марина Африкантова переделала себя донельзя.

На своей странице в социальных сетях артистка поделилась с подписчиками результатом своего преображения. Марина Африкантова решила поработать с цветом своих волос и осталась очень довольна. Ей сняли наращенные волосы, сделали лечение и покрасили прядки у лица, они стали светлее.





После ухода с проекта Марина Африкантова сильно преобразилась. Более того, многие привыкли видеть звезду "Дом-2" с длинными волосами. Однако зачастую они были лишены грамотного ухода и выглядели неухоженно.





Стоит отметить, что во время участия в шоу "Дом-2" Марина Африкантова дважды пыталась построить отношения. С первым избранником она разошлась из-за того, что тот не нравился ее маме. Затем к ней на проект пришел мужчина, который младше нее на 11 лет. Однако разница в возрасте не стала препятствием. Уже через год влюбленные сыграли свадьбу. Правда, спустя шесть лет счастливых и наполненных любовью отношений, пара приняла решение разойтись. В декабре минувшего года Марина Африкантова и Роман Капаклы окончательно развелись.

Ранее "Клео.ру" писали, что Роман Капаклы на полиграфе рассказал, поднимал ли руку на экс-супругу Марину Африкантову.