День рождения легендарного Джеймса Дина: интересные факты из жизни секс-символа

Джеймс Байрон Дин (полное имя актера) родился 8 февраля 1931 года в американском городке Марион, штат Индиана. Правда, там будущий актер провел не так много времени. Его родители решили перебраться в Калифорнию из-за работы отца зубным техником. Когда Джеймсу исполнилось 9 лет, от серьезного заболевания мир покинула его мама, а отец принял решение отправить мальчика обратно в Индиану. Воспитанием Дина стали заниматься живущие на ферме тетя и дядя. Связь с отцом свелась к нулю.

Невзирая на трудности, Джеймс Дин смог выйти "в люди" и стать легендой американского кинематографа. К 24-летию артиста за его плечами было три успешных проекта: "Бунтарь без причины", "К востоку от рая" и "Гигант". Возможно, он бы снялся еще в множестве фильмов, но судьба распорядилась иначе. 30 сентября 1955 года Джеймс Дин ушел из жизни из-за страшной аварии. Сегодня, в день рождения актера, редакция "Клео.ру" вспоминает интересные факты из жизни секс-символа.

Установил рекорд в прыжках с шестом

Будучи подростком, Джеймс Дин мало походил на спортсмена. Будущий актер был достаточно худым и невысоким, а также носил очки из-за близорукости. Однако это не помешало ему отлично бегать, играть в бейсбол и баскетбол. А его главной фишкой были прыжки с шестом. На школьных соревнованиях в 1949 году Джеймс Дин смог установить новый рекорд округа.





Обзавелся поклонницами еще до начала своей кинокарьеры

В университете будущий актер активно играл в театральных пьесах. После одной из постановок его пригласили сняться в рекламе известной газировки. Джеймс Дин так сильно понравился режиссеру проекта, что тот предложил ему роль Иоанна Апостола на телевизионной передаче по случаю Пасхи. Присутствующие в зале зрительницы были восхищены молодым артистом, который, к слову, произнес всего несколько реплик, и создали в его честь фан-клуб.

Являлся фанатом гоночных авто

Джеймс Дин обожал скорость настолько, что потратил свой первый гонорар на покупку красного кабриолета и мотоцикла. Помимо этого актер принимал участие в гонках и смог завоевать второе место в состязаниях. Когда актер снимался в фильме "Гигант", ему даже запретили соревноваться. Однако после последнего кадра он незамедлительно отправился за новым гоночным авто.





Обожал фокусы

Будучи человеком творческим, Джеймс Дин нашел свою изюминку – фокусы. Актеру нравилось удивлять публику демонстрацией ловкости своих рук.

Получил штраф за превышение скорости за несколько часов до гибели

В тот роковой день, 30 сентября 1955 года, 24-летний Джеймс Дин ехал на гонку, которая проходила в Салинасе. Актер превысил допустимую на трассе скорость и получил штраф. Спустя два часа его автомобиль столкнулся с другой машиной. Актер получил большое количество травм, не совместимых с жизнью.