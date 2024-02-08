Поклонники подозревают Кети Топурию в третьей беременности

Популярная певица является примером для подражания многих. Помимо музыкальной карьеры она активно занимается воспитанием двух своих наследников. Однако в последнее время поклонники начали подозревать Кети Топурию в третьей беременности.

Вокалистка группы "А’Студио" неоднократно призналась, что не против попробовать себя в роли многодетной мамы. Правда, прямых заявлений, что скоро вновь примерит на себя это амплуа, она не делала. За нее это сделала ее многочисленная армия поклонников. Недавно вместе со своей семьей она отправилась в отпуск на Мальдивы. На одной из фотографий фанаты заметили у Кети Топурии округлившийся животик.





"Ну, очевидно, за третьим пошли", – написала в комментариях под публикацией одна из подписчиц солистки группы "А’Студио".

Еще больше подогрело слухи видео, которое на днях утекло в Сеть. На одном из частных мероприятий Кети Топурия вышла на сцену в короткой юбке и объемной пиджаке, наверняка, чтобы скрыть раздавшуюся вширь талию. Однако замаскировать изменения у звезды не получилось. Внимательные поклонники заметили появившийся объем в области живота.

Стоит отметить, что популярная певица любит своих детей и часто публикует милые видео с ними. В браке с бизнесменом Львом Гейхманом знаменитость родила первого ребенка – дочь Оливию. А от второго супруга, рядом с которым Кети Топурия счастлива по сей день, на свет появился сын Адам.

Ранее "Клео.ру" рассказали, за что отец Кети Топурии несколько раз оказывался за решеткой.