Богатырь: 40-летний Шаляпин раскрыл диету для богатых

"Я люблю хорошо поесть, – говорит 40-летний Прохор. – Но покупаю только качественные дорогие продукты – мясо, рыбу. Ведь вы полнеете именно от того, что покупаете плохую дешевую еду. В неправильных продуктах много быстрых углеводов и забивающих сосуды трансжиров. А в хорошей дорогой еде много белка, который является строительным материалом для организма. Вот и покупаю, например, лосось, даже если приходится отдать за него пять и больше тысяч рублей. Я могу себе это позволить, потому что живу для себя любимого. Но я знаю, что такие доходы и возможности есть далеко не у всех".

Впрочем, покупает себе продукты певец редко. "Я часто ем в дорогих ресторанах, но стараюсь туда ходить за чужой счет, – говорит Прохор. – Просто есть много людей, у которых улетели годы, но осталось много денег. Почему бы нам их не потратить. Не на последние же гуляем, почему бы и не сходить"

"Я обжора, люблю поесть вкусно и много, – признается певец. – Но хожу в тренажерный зал и ограничиваю себя в каких-то вещах. Например, не употребляю сливочное масло. Просто в детстве его переел, когда бабушка и дедушка пичкали им, в надежде вырастить богатыря".