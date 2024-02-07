Вечный романтик: пять лучших фильмов с Эштоном Кутчером

Эштон Кутчер – символ голливудских ромкомов, автор застывшего амплуа "сладкого мальчика", вечный романтик. Американский актер обладает красивой внешностью и безмерным обаянием. В честь дня рождения телезвезды редакция "Клео.ру" подготовила подборку пяти лучших фильмов с Эштоном Кутчером.

БАБНИК (2008)

В 2009 году вышла мелодраматическая кинолента, в которой Анн Хеч и Эштон Кутчер выступили в главных ролях. В центре сюжета – парень, привыкший обеспечивать свою жизнь за счет состоятельных женщин. Главный герой неожиданно находит любовь в лице девушки-мошенницы, схожей с ним по духу.

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ (2004)

С детства Эван Треборн (Эштон Кутчер) отличался необычной особенностью: негативные моменты его жизни исчезали из памяти. Следуя рекомендациям своего психотерапевта, главный герой начинает записывать свои переживания в дневник. Со временем, став взрослее, Эван обнаруживает, что его записи обладают магическими способностями, благодаря которым он может путешествовать во времени и вносить коррективы в прошлое. Как следствие, каждый такой "возврат" рождает значительные изменения в настоящей реальности.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (2005)

Случайная встреча в аэропорту навсегда связывает Оливера (Эштон Кутчер) и Эмили (Аманда Пит). То, что началось со случайного секса, медленно превратилось в настоящую дружбу. Со временем, несмотря на личный рост и изменения интересов, невидимые нити судьбы тянут их друг к другу, пока они окончательно не осознают, что разлука для них невыносима.

ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ (2008)

Джой Маккнали (Камерон Диас) и Джек Фуллер (Эштон Кутчер) не были знакомы до того дня. Судьба свела их в Лас-Вегасе, куда они отправились по рекомендациям друзей, чтобы отвлечься от недавних неудач. Джой выгнал из квартиры ее партнер, а Джек потерял работу по решению своего отца. В этом городе они встретились и поддались внезапному влечению после бурной ночи. Пробуждение на следующее утро принесло не только забвение событий прошлого вечера, но и новости о женитьбе и крупном выигрыше в казино – целых три миллиона долларов! Новобрачные, освежив умы, строят схему, чтобы избавиться от своей "второй половинки" и завладеть всей суммой денег.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС (2011)

Эмоционально открытый Адам (Эштон Кутчер) и циничная Эмма (Натали Портман) начинают свои отношения с договоренности об интимной близости без каких-либо обязательств. Изначально пара находит удовлетворение в таком беззаботном союзе, однако со временем Адам понимает, что его чувства переросли рамки физической близости. В то же время, Эмма продолжает следовать своему девизу, что настоящая свобода и независимость для нее важнее, чем иллюзия постоянной любви. Девушка исконно верит, что люди не предназначены для "и жили они долго и счастливо".