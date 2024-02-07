Роза Сябитова дала совет всем бабушкам

В июле 2022 года соведущая романтической передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова сообщила поклонникам личного блога радостную новость. Дочь телезвезды Ксения родила дочку, которую они с мужем назвали красивым именем Мирослава. Знаменитая сваха много времени проводит вместе с внучкой и часто делится ее успехами на странице в своих социальных сетях.

Так, к примеру, накануне в Телеграм-блоге телеведущей появилась новая публикация. Счастливая Роза Сябитова поделилась кадрами совместного времяпрепровождения с крошкой-внучкой. Коллега Ларисы Гузеевой порассуждала на волнующую многих тему воспитания детей, а также дала совет всем бабушкам.

61-летняя знаменитость в своем обращении к подписчикам рассказала, что, по ее мнению, не стоит бояться часто брать ребенка на руки. Роза Сябитова считает, что малыша этим невозможно разбаловать, а лучше всецело радоваться моменту, пока такая возможность есть.





Телеведущая свою позицию объяснила коротко, но ясно. По ее словам, не стоит игнорировать тактильный контакт с ребенком, ведь настанет день, когда малыш сам перестанет проситься на руки. А вы будете с грустью вспоминать то чудесное время наедине с ребенком.

"Наслаждайтесь этим временем", – заключила телеведущая.

Высказав личную точку зрения, Роза Сябитова попросила своих подписчиков ее прокомментировать. Впрочем, несогласных с мнением телезвезды среди ее поклонников не оказалось.

Ранее "Клео.ру" писали, что российская сваха Роза Сябитова уже тщательно спланировала свой уход из жизни, параллельно дав рекомендации родным. Телеведущая мечтает, что после кончины ее прах будет развеян над Ионическим морем итальянского острова Сицилия.