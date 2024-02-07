Аните Цой — 53: путь к славе одной из ведущих певиц российской эстрады

Популярная певица отмечает свой день рождения. "Клео.ру" решили вспомнить, каким тернистым был путь к славе Аниты Цой.

Сегодня исполнительнице хита "Полет" исполняется 53 года. Популярной певицы пришлось пройти через многие испытания, чтобы добиться успеха. "Клео.ру" рассказывает, каким был путь к славе одной из известнейших певиц российской эстрады.









Детство







Детство будущей звезды назвать беззаботным очень сложно. Когда девочке исполнилось два года, ее отец решил уйти из семьи. Так, маме Аниты Цой пришлось одной зарабатывать на жизнь и заниматься воспитанием ребенка. Родительница работала доктором химических наук и получала скромный доход.





Друзей в детстве у Аниты Цой не было. Ее одноклассники часто подшучивали над ней из-за ее национальности. Так, будущая звезда проводила время зачастую в одиночестве. Она нашла свою отдушину в музыке. Так, в музыкальной школе она окончила два класса – скрипки и фортепиано, а флейту и гитару освоила самостоятельно.

Начало карьеры





Уже в третьем классе Анита Цой начала писать свои песни. Однако издевательства со стороны одноклассников отпечатались на будущей звезде. После окончания школы она решила поступить в МГУ на юриста, а не связать свою карьеру с давней мечтой. Правда, спустя некоторое время она все-таки поняла, что ее влечет только сцена.





Для того, чтобы начать музыкальную карьеру ей нужны были средства. Однажды она обратилась за помощью к супругу. Но тот отказал Аните Цой. Тогда вместе с подругой они придумали план, как получить деньги от мужа будущей звезды. Она сказала Сергею Цой, что хочет поехать в Южную Корею навестить родственников. Тот поверил и дал крупную сумму на поездку.





Однако этих денег не хватило бы, чтобы покрыть все расходы на запись дебютного альбома. Так, две подруги закупались товаром и выходили продавать его каждый день в Лужниках. Мечта Аниты Цой сбылась. В 1997 вышла дебютная пластинка под названием "Полет", которая получила премию "Овация".





После успешного дебютного альбома Анита Цой продолжала развиваться как музыкантка и писать новую музыку. Она выпустила несколько синглов, которые также стали популярными и понравились слушателям. Анита Цой сейчас



В 2007 году звезда изменила свой имидж. Она похудела, похорошела и поменяла стиль в музыке. С этого момента она успела получить пять премий "Золотой граммофон". Звезда принимает участие в различных шоу. В программе "Один в один" она была в фаворитах у жюри, а в "Ледниковом периоде" она числилась в главных претендентах на победу. В прошлом году она приняла участие в популярной передачи "Маска", где все члены жюри, кроме Филиппа Киркорова, были убеждены, что перед ними стоит Анита Цой.





Таким образом, Анита Цой стала популярной благодаря своему таланту, уникальному стилю, активной работе над собой и поддержке своих поклонников. Детство Аниты Цой было непростым, но она смогла преодолеть все трудности и достичь успеха в музыкальной карьере.