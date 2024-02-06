Певица Клава Кока рассказала, на что ей не жалко потратить деньги

27-летняя певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова) начала новый 2024 год по-настоящему роскошно. Молодая артистка приобрела дорогостоящий автомобиль Mercedes Maybach ярко-лилового оттенка. Стоимость данной модели машины варьируется от 60 до 80 миллионов рублей. Делясь этой новостью с подписчиками своего блога, певица признавалась, что покупка авто была ее давней мечтой, однако она долго не решалась ее осуществить.

Пожалуй, исполнительнице хита "Краш" можно только позавидовать. Однако сама Клава Кока не считает себя какой-то транжирой. Об этом она сообщила поклонникам личного блога в рамках рубрики "вопрос/ответ". Одна из подписчиц певицы задала вопрос, который, вероятно, волнует многих. Девушку интересовало, на что артистка расходует свой гонорар.

В ответ на это Клава Кока сообщила, что тратит заработанные деньги с умом. Певица привыкла бережно относиться к финансам, поэтому импульсивные покупки ей не свойственны. Однако есть вещи, на которые артистка готова потратиться. По словам певицы, она не жалеет денег на своих близких, путешествия и творчество.





Кстати, не так давно в прессе писали, что отношения певицы с победителем шоу "Сердце Клавы" Александром Повериным развиваются наилучшим образом. Несмотря на скептицизм общественности, возлюбленные все еще вместе и, более того, планируют в ближайшее время съехаться.

Ранее "Клео.ру" составляли подборку самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса. Молодая певица Клава Кока оказалась на почетной шестой строчке.