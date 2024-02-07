Мускулистый рэпер Джиган показал свои причиндалы на камеру

Последние несколько лет исполнитель песен в стиле рэп Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) неоднократно сталкивался с нелесными комментариями относительно своего лишнего веса. Его супруга, модель и многодетная мама Оксана Самойлова, также была недовольна формами благоверного. Музыкант старался не давать себя в обиду и на сообщения хейтеров отвечал коротко, но ясно. Джиган уверял публику, что ему не важно, как он выглядит. Однако, судя по всему, это далеко не так.

Еще в конце прошлого года рэпер стал стремительно худеть. Исполнитель хита "Хавчик" сбросил вес со 128 килограммов до 88 и охотно начал позировать без футболки, демонстрируя поклонникам свои рельефные мышцы. Однако публика, вместо того, чтобы искренне порадоваться за артиста, начала подозревать его в пластической операции и резекции желудка. Некоторые посчитали, что рэп-исполнитель ретуширует фото и выставляет себя в наилучшем свете.

Накануне многодетный отец доказал публике обратное. На странице своего Телеграм-блога рэпер опубликовал серию видео, как он занимается в тренажерном зале.





Мускулистый рэпер Джиган показал свои железные причиндалы на камеру, продемонстрировав подписчикам, на что он действительно способен. На опубликованных роликах музыкант выполнял разные силовые упражнения. Для осуществления некоторых ему, видимо, было важно избавиться от майки. Возможно, Джиган таким образом хотел доказать недоверчивым поклонникам, что он действительно похудел.





"Мотивацию надо поднять!" – написал рэпер под видео, добавив несколько смайлов.

Ранее "Клео.ру" писали, что Джиган думает по поводу скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист побывал на мероприятии и признался, что ему там было очень скучно.