Пригожин назвал чушью слухи о том, что концерты Орбакайте отменяют из-за Киркорова

Еще недавно Кристина Орбакайте буквально купалась в лучах славы и общественного признания. Исполнительница хита "Пьяная вишня" принимала участие в новогодних "огоньках", активно выступала на сцене и играла в театре. Однако положение ее дел резко изменилось.

Все дело в том, что запланированный февральский тур артистки оказался под угрозой полного срыва. Многие крупные города Сибири и Урала отказались работать с дочерью Аллы Пугачевой и отменили или перенесли на неопределенный срок ее выступления на своих концертных площадках.

Общественность предполагает, что Кристина Орбакайте осталась без работы из-за Филиппа Киркорова. В конце прошлого года исполнитель хита "Цвет настроения черный" попал в крупный скандал, оказавшись на печально известной "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Якобы шлейф столь громкого мероприятия дотянулся и до артистки, поэтому она и столкнулась со всеми сопутствующими неприятностями.





Правда, такой поворот событий кажется странным многим людям. Среди сомневающихся оказался и продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с журналистами издания Woman.ru супруг певицы Валерии назвал чушью слухи о том, что концерты Орбакайте отменяют из-за Киркорова.

Предприниматель заявил, что не знает точной причины, почему с Орбакайте такое произошло. Да и сама Кристина не дает по этому поводу никаких комментариев, поэтому гадать тут не стоит. Однако Пригожин не исключает факт того, что артистка могла как-то обидеть россиян, поэтому и столкнулась со столь печальными последствиями.