Объявлены победители главной музыкальной премии "Грэмми — 2024"

Ежегодная музыкальная премия "Грэмми" состоялась 4 февраля в Лос-Анджелесе. Номинация на эту премию – это признание артиста по всему миру, поэтому многие музыканты мечтают получить заветную статуэтку.

Тейлор Свифт на этой церемонии поставила рекорд – ее альбом "Midnights" стал лучшим. И это 4 премия в копилке исполнительницы. Она сообщила в момент награждения, что весной 2024 года планирует выпустить свой новый альбом.

В номинации "Лучшая песня года" победила Билли Айлиш. Ее композиция "What Was I Made For?", ставшая саундтреком к фильму "Барби", обошла остальных номинантов.





Майли Сайрус стала победительницей в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение", она получила премию из рук Мэрайи Кери. Ее композиция "Flowers" стала главным синглом последнего альбома и покорила слушателей по всему миру.

"Лучшим новым исполнителем" стала Виктория Моне. Получая премию, исполнительница не смогла сдержать слез и произнесла трогательную речь, сравнив себя с растением, которое начинает распускаться на почве музыки.