Как с обложки журнала: Рита Дакота роскошно преобразилась без пластических операций

Рита Дакота нескучно проводит время в Лос-Анджелесе. Она посетила вечеринку Стива Тайлера, на которой организовали просмотр премии "Грэмми". Во время подготовки к мероприятию Дакота поделилась секретами красоты с подписчиками. Она роскошно преобразилась без пластических операций благодаря профессиональному макияжу.

Певица представила своего визажиста и рассказала, что она настоящая “королева носов”.

"Я не знаю, как она так делает нос. Он как будто просто с обложки журнала", – поделилась восхищенная талантом визажиста Рита.

Она также показала процесс создания того самого идеального носа на своем примере. Визажист показала, где нужно поставить тени, а какие зоны, наоборот, высветлить, чтобы макияж выглядел эффектно.





Рита Дакота не стала изменять своему стилю даже ради "Грэмми". Она надела на вечеринку черный кожаный костюм с длинным плащом и ботинки на высокой платформе. Во время тусовки Дакота сфотографировалась с несколькими мировыми звездами, среди которых была Меган Фокс и организатор вечеринки Стив Тайлер. Она также призналась, что хотела бы познакомиться с Аврил Лавин и участниками группы "Linkin Park". Возможно, после следующей вечеринки подписчики увидят фото Риты и с этими мировыми знаменитостями.