Секреты красоты Ани Лорак: идеальная внешность в любом возрасте

Певица Ани Лорак вызывает восхищение не только своим талантом, но и красотой. Что помогает знаменитости оставаться в прекрасной форме? О собственных секретах красоты звезда поп-сцены рассказала в своем блоге в интерактиве с подписчиками.

На вопрос об уходе за лицом певица ответила, что утром после очищения она использует легкие крема типа флюидов или лосьонов. Селебрити не считает нужным перегружать кожу жирными средствами. Как пояснила артистка, дневной и ночной уход различаются.

Также Ани Лорак рассказала о том, что помогает ей оставаться в форме. Знаменитость ежедневно делает планку и определенные физические упражнения. Важным она назвала умеренное питание и отсутствие приема пищи на ночь.

При эмоциональной перегрузке звезда, по ее признанию, берет выходной и тратит день на себя. "Нужно расслабляться, устраивать себе отдых", – написала в своем блоге певица.

Радости жизни можно получать и от простого массажа или покупки новой пары обуви, как считает Ани Лорак. Очевидно, что артистка знает толк в балансе между отдыхом и работой, поэтому ей удается так роскошно выглядеть.

Напомним, что Ани Лорак успешно выступает на российской сцене с конца нулевых. Карьеру в отечественном шоу-бизнесе певица начала с участия в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001). В нем Лорак сыграла строптивицу Оксану. После этого начался взлет артистки: она много раз становилась номинантом премий "Золотой граммофон", Муз-ТВ, "Песня года" и других. Сейчас певице 45 лет. Дочери Ани Лорак Софии, которая родилась в 2011 году, скоро исполнится 13 лет.