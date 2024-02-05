Астролог Володина назвала ключевые даты в любовных отношениях 2024 года

Василиса Володина назвала ключевые даты в любовных отношениях 2024 года. Астролог отмечает, что в течение трех месяцев будет благоприятное время для установления и укрепления любовных связей. Это март, май и сентябрь.



Март – месяц нежной влюбленности, в это время отношения можно сделать более романтичными. Март предоставляет возможность для душевного сближения партнеров.



Май – теплый месяц, который подходит для физического сближения. Василиса Володина отмечает, что в это время нужно отдыхать и развивать правильные привычки в отношениях.

Сентябрь – этот месяц сфокусирован на красоте в отношениях. Внешняя эстетика играет важную роль в любовных связях, поэтому следует обратить внимание на детали внешнего облика, такие как одежда, аксессуары или макияж.





Василиса Володина также подметила три тревожных месяца в отношениях, на которые следует обратить особое внимание. Это апрель, август и октябрь.

Апрель – месяц, когда чувства разгораются, и ощущается желание быть яркой и сексуальной. В это время появится соблазн выходить за пределы в образе и поведении. Василиса Володина рекомендует не рисковать и не проявлять слишком дерзкого и вызывающего стиля в одежде. Красную помаду под замок!

Август – время, когда нужно избегать прагматизма и финансовых тем. Материальные вопросы не должны затмевать живые чувства и отношения.

Октябрь – период страстей, когда возникает желание контролировать партнера. Ревность в этот месяц может негативно повлиять на пару и создать взаимное напряжение.





Важно отметить, что астролог особо акцентировала внимание на положении Венеры в 2024 году. Венера – планета, которая управляет женщинами. По словам Василисы Володиной, прогнозируя движение Венеры по небу, можно существенно облегчить свою жизнь.