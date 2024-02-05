Выступления Киркорова подешевели после вечеринки Ивлеевой

После декабрьской вечеринки Анастасии Ивлеевой Филипп Киркоров много настрадался. Сначала ему пришлось записать видеоролик с извинениями, затем его выступления вырезали из всех новогодних телеэфиров, а потом и вовсе отменились и все его ближайшие выступления. Артист был вынужден уехать в США, чтобы переждать волну хейта и негодования.

Единственный вариант работы для Филиппа Бедросовича сейчас – это частные концерты и корпоративы. Но и тут поп-королю пришлось пожертвовать гонораром. Выяснилось, что концертный директор Киркорова разработал схему: потенциальным заказчикам выступлений артиста будут предлагать прежнюю стоимость – 150 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей), затем специально для клиента цену будут снижать до 100 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) по акции.





Райдер Киркорова тоже претерпел изменения после скандальных событий. Сейчас в нем нет цветов четырех разновидностей, косметического столика с подсветкой, морепродуктов, французских сыров и говядины.

Теперь доход короля эстрады уменьшился более чем на 4 миллиона рублей за каждое выступление. Ради сохранения хоть какого-то заработка и выступлений Филипп Киркоров готов включить в итоговую стоимость подтанцовку и предложить клиенту выбор репертуара. И неизвестно, какие еще последствия будут после того, как он "вошел не в ту дверь".